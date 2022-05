Le Championnat de France de Barbecue se déroule à la Foire de Paris

Les plus fins amateurs de barbecue ne se sont pas donné rendez-vous dans un jardin, mais en plein Paris, à la foire, à l'occasion du Championnat de France de Barbecue. C'est la première étape de cette compétition, avec une quinzaine d'équipes de tous les âges et de toutes les régions. Il y en a même qui viennent de Colombie et d'Espagne. Tout le monde peut s'y inscrire.