Le chien que j'ai acheté ne s'entend pas avec le mien, puis-je annuler la vente ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'une habitante d'Aix-en-Provence à propos du chien qu'elle a acheté dans un élevage. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

J’ai acheté un chien dans un élevage, il ne s’entend pas avec le mien. Puis-je annuler la vente ?

Rappelons déjà qu’acheter un animal de compagnie n’est pas un acte anodin. Cela doit être mûrement réfléchi tant sur le plan des soins, de l’attention, du temps qu’il faudra accorder à l’animal que de l’engagement financier que ça implique. Ceci dit, quand on achète un chien dans un élevage, on conclut un contrat de vente somme toute assez classique. Donc par principe, il y a tout de même des cas où on peut demander l’annulation du contrat et donc restituer l’animal.

Premier cas : si vous avez réservé l’animal à distance, c’est-à-dire en ligne ou par téléphone, vous avez un droit de rétractation de 14 jours. Deuxième cas : vous découvrez que l’animal a une maladie par exemple, c’est ce qu’on appelle un vice rédhibitoire. Il y a une liste précise des maladies qui est établie. Si une maladie ne figure pas dans la liste, c’est la garantie des vices cachés qui peut s’appliquer.

Quid de la mauvaise entente avec un autre chien ? Est-ce un critère d’annulation de la vente ? Non, on ne peut pas annuler comme ça unilatéralement un contrat de vente. D’ailleurs, le législateur est venu durcir les textes pour justement prévenir les achats impulsifs d’animaux. Depuis le 1ᵉʳ octobre 2022, tout acheteur doit signer un certificat d’engagement. Ce document rappelle les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de l’animal que l’on achète, les implications financières. Si vous ne le respectez pas, vous pouvez être sanctionné d’une amende de 68 euros.

Toujours depuis le 1ᵉʳ octobre 2022, la garantie légale de conformité n’existe plus pour les animaux. Avant, cela permettait de demander l’annulation de la vente ou une réduction sur le prix en cas de problème constaté sur l’animal, tout cela dans les deux ans à compter de l’achat.

En cas de litige, il est possible de saisir le Médiateur des professions du chien et du chat. Du moins, si l’éleveur fait partie du Syndicat National des professions du chien et du chat.

