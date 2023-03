Le démarchage téléphonique désormais interdit le soir et le week-end

Des appels répétés et au bout du fil des commerciaux prêts à vous vendre tout et n’importe quoi. Une situation que beaucoup de Français ne supportent plus. "Je ne réponds plus au numéro que je ne connais pas", "Je trouve que c'est trop souvent", "Ils appellent à tout moment", déplore plusieurs passants à notre micro.

Dès ce mercredi, les coups de fil publicitaires seront autorisés uniquement en semaine, de 10 à 13 heures et de 14 à 20 heures. Ils seront donc interdits les week-ends et les jours fériés.