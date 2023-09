Le député Karl Olive veut interdire les manifestations avant les grands évènements, l'opposition s'indigne

À droite comme à gauche, la sortie fait jaser. Invité de nos confrères de France Info ce dimanche, le député Renaissance des Yvelines, Karl Olive, s'est dit favorable à l'interdiction des "manifestations" et "préavis de grève" avant les grands évènements sportifs. "On va avoir les jeux Olympiques, on va avoir quatre milliards de téléspectateurs, et on va encore se draper parce qu'une minorité vient siffler, vient faire des grèves de façon opportune… D'ailleurs moi je serais pour des lois d'exception sur le sujet", a-t-il déclaré. L'élu a notamment cité en exemple les perturbations avant la finale de la Ligue des champions de football, qui s'est déroulée l'année dernière à Saint-Denis.