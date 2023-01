Le destin brisé de faux orphelins éthiopiens

Dès 1990, dans ce pays africain en proie à la guerre civile, à la famine et au ravage du Sida, l'association permet l'adoption de 1 575 enfants en 27 ans. Des dizaines d'entre eux auraient été adoptés sans le consentement de leurs parents. Des adoptions aux conséquences dévastatrices sur les familles biologiques, adoptives et sur les enfants eux-mêmes. Pourquoi les services sociaux éthiopiens auraient-ils trompé les familles adoptives ? Et dans quel but ? L'association française pouvait-elle ignorer leurs agissements ? Alors, qui est responsable ?