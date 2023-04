Le domaine des loisirs en Bretagne

Des hébergements variés, sur terre, dans les arbres et même sur l'eau, un dôme aquatique, un golf, un centre équestre, des bars et restaurants, le Domaine des Ormes est un complexe de loisirs digne des multinationales, Pierre et Vacances ou Center Parcs. Mais c'est une famille bretonne qui l'a créé et le dirige depuis 45 ans.