VIDÉO - À peine 12 secondes pour passer : voici le feu vert le plus rapide de France

Sur ce carrefour des faubourgs de Toulouse (Haute-Garonne), mieux vaut ne pas s'attarder. Le feu tricolore vient tout juste de passer au vert. Et d'emblée, c'est un concert de klaxons qui démarre. Il faut dire que pour passer, il faut aller vite, très vite.

D'après les habitués, ce feu serait le plus court de la ville. Pour en avoir le cœur net, nous l'avons donc chronométré. À peine le temps de prononcer cette phrase, le feu passe déjà au rouge : douze secondes se sont écoulées et seules quatre voitures sont passées. "Avant, on ne pouvait passer qu'à deux voitures, maintenant, c'est quatre", glisse une jeune femme dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "Magnifique", ironise-t-elle. "Il en manque encore un peu", embraye un autre automobiliste.