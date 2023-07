Le "héros au sac à dos", Arman Soldin, le patron de Total… Qui sont les nouveaux décorés de la Légion d'honneur ?

Côté politique, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin a lui été "promu directement commandeur comme le permet le code de la Légion d'honneur pour récompenser des carrières hors du commun".

Dans le monde de la culture, l'écrivain Giuliano Da Empoli, Grand Prix de l'Académie française pour "Le Mage du Kremlin" et la chanteuse Sheila (officier) ont été distingués. L'acteur Christian Clavier a été promu au grade d’officier, et le réalisateur Michel Hazanavicius au grade de chevalier. L'ancien ministre de la Culture et neveu de François Mitterrand, Frédéric Mitterrand, a quant à lui été promu officier de la Légion d’honneur.

S'agissant du sport, l’ancien commentateur de France Télévisions Patrick Montel, l’entraîneuse du Paris FC Sandrine Soubeyrand et l’ancienne joueuse de tennis Françoise Dürr ont été décorés chevalier de la Légion d'honneur. La championne du monde de boxe Sarah Ourahmoune a quant à elle été promue au grade d’officier.