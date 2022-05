Le mondial de la pizza : les Français plus forts que les Italiens ?

Frédéric, son fils Philippe et leur camion, sillonnent les routes de Seine-et-Marne, où ils sont connus comme le loup blanc. Jérémy, le surdoué, s'est découvert sur le tard, après une première vie professionnelle de chauffeur routier. Fabrice et Virginie ont eux aussi changé de vie et se sont découvert une passion pour l'un des plats les plus consommés chez nous, la pizza, dont le champion du monde vient de se tenir à Parme, en Italie. Nos tricolores, dont le tenant du titre Jérémy, ont-ils brillé dans les différentes catégories de la compétition. Notre équipe les a suivis.