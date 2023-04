Le neuvième mois : les coulisses du ramadan

C’est un compte à rebours pour Mina et son neveu Ylies. Après le lever du soleil, ils ne pourront plus manger, ni boire, jusqu’à la nuit prochaine. Il en sera ainsi pendant les trente jours du ramadan, alors le petit-déjeuner est copieux. Jusqu'au 21 avril, plus de cinq millions de Musulmans en France vont vivre au rythme du ramadan, entre privation le jour, et fête familiale la nuit.