VIDÉO - Le pape à Marseille, Antoine Dupont blessé, chars de combat promis à l'Ukraine... À la Une ce matin

Comme chaque matin, les équipes de la matinale de Jean-Baptiste Boursier vous présentent les actualités du jour à 7h. À la Une ce vendredi, le pape François est attendu à Marseille pour une visite de deux jours consacrée à la Méditerranée et au défi migratoire. Le jésuite argentin a prévenu : il ne vient pas en visite d'État en France mais à Marseille pour dénoncer le drame des naufrages de migrants et plaider la cause des exilés.

L'actualité, c'est aussi l'inquiétude autour de la blessure du capitaine Antoine Dupont, touché à la mâchoire jeudi soir contre la Namibie. Victime d'un gros choc au visage, le capitaine des Tricolores a été conduit à l'hôpital pour réaliser des examens.

À l'international, Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée en Amérique du Nord avec une visite au Canada. La veille aux États-Unis, le président ukrainien a obtenu de Joe Biden la garantie que les chars Abrams arriveraient en Ukraine "la semaine prochaine".