VIDÉO - Le pape François à Marseille : combien coûte sa visite, et qui paye ?

Sans oublier des frais supplémentaires liés à la spécificité du lieu, un stade, qui accueillait deux jours plus tôt seulement le match de Coupe du monde de rugby entre la France et la Namibie. L'Olympique de Marseille, club de football résident du Vélodrome, "a des exigences pour protéger la pelouse", a par exemple précisé à France 3 le diocèse de la cité phocéenne. "Il faudra également installer un autel et aménager un accès pour que le pape puisse y accéder", a-t-il aussi relevé.

L'institution religieuse compte donc sur les croyants pour amortir les coûts. Mais jusqu'alors, à la veille de l'arrivée du pape François, les dons des particuliers ne montaient qu'à 100.000 euros, selon Le Monde. Le diocèse mise ainsi sur la quête géante qui sera organisée pendant la messe, et estime que 250.000 à 500.000 euros pourraient être collectés, des versements facilités notamment par la mise en place de paiements sans contact.

Les contribuables ne devraient en revanche pas être contraints de mettre au pot. "Quand le pape me demande le Pharo, je lui facture le Pharo. Quand le pape veut aller au stade Vélodrome, on lui facture le stade Vélodrome. Il n'y a pas d'argent public dans tout ça", a assuré vendredi dans le 13H de TF1 le maire de Marseille divers gauche, Benoît Payan. "Bien au contraire, le pape a cherché des mécènes, des gens qui ont pu lui donner de l'argent. Le pape et le Vatican ont mis les deniers du culte (les dons des fidèles, NDLR) dans la location de tous ces événements, de toutes ces infrastructures", a-t-il insisté, soulignant toutefois que "ce n'est pas parce qu'on lui facture les choses qu'on ne va pas l'accueillir avec dignité".