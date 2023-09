VIDÉO - "Le pape veut une visite populaire" : l'interview du maire de Marseille au 13h de TF1

Marie-Sophie Lacarrau : Vous accueillerez personnellement le pape ce samedi au Pharo. Savez-vous comment vous allez le saluer, et comment vous allez l'appeler ?

Benoît Payan : Je vais l'accueillir ce vendredi à l'aéroport et j'irai ensuite avec lui à Notre-Dame de la Garde. Samedi aura lieu la messe dans le stade Vélodrome. Quand on s'adresse au pape, on lui dit "Votre Sainteté". Et quand on parle de lui, on dit "Sa Sainteté". Ce sont les usages du Vatican et de l'Église catholique.