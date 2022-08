Le parti pris de Caroline Fourest : "On a tous une très grande appréhension sur cette campagne présidentielle"

La journaliste, essayiste et réalisatrice, Caroline Fourest, a souhaité partir de cet appel à débattre dans la nuance, dans le respect des points de vue. Ce qui prouve quand même que la République marche, un siècle plus tard, on peut se retrouver sur des valeurs communes avec une centaine de personnes sur le fait qu'on a tous une très grande appréhension sur cette campagne présidentielle. Les terroristes ont occupé nos cerveaux pendant des années. Ils nous ont embrouillé l'esprit, semé de la haine, semé de la rancœur. On parle d'islam depuis vingt ans, on n'en peut plus. On vient d'en reprendre pour encore neuf mois de campagne présidentielle. On va quand même être obligé de faire encore du surplace sur des questions dont on a débattu 100 000 fois. À un moment donné, on a un sentiment de stagnation qui est une dépression nationale tout à fait dangereuse. On sait que cette névrose nationale est quelque chose qui va jouer en leur faveur.