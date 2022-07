Le pays Mosuo, le royaume des femmes

L'organisation sociale des Mosuo fait figure d'exception. Le mariage n'y existe pas. Alors que dans le reste du pays, le concubinage est mal vu, dans ce royaume, l'amour libre et la liberté sexuelle sont la norme. Ce sont les femmes qui choisissent les hommes qui partagent leur nuit. Elles font vivre leur lignée, choisissent leurs amants et les répudient à leur gré. Tous les privilèges reviennent aux femmes, notamment aux plus âgées qui sont les cheffes de clan.