Le poulpe menacé en Méditerranée

L'équilibre entre l'offre et la demande est de plus en plus difficile à trouver pour les professionnels. À chaque fois qu’un poissonnier est livré, c'est un petit événement. Chaque année, 130 000 tonnes de poulpes sauvages sont consommés en Europe, c'est deux fois plus qu'il y a dix ans. La pieuvre disparaît en Grèce. Pour faire face à la demande mondiale, une ferme d'élevage intensif verra le jour en 2023 sur les îles Canaries, à 5 000 km de son milieu d'origine.