Le profil type des émeutiers de juin ? Des hommes très jeunes, nés en France et sans antécédents

Le profil type des auteurs des violences urbaines consécutives à la mort du jeune Nahel en juin dernier, s'affine. "Les condamnés sont majoritairement des hommes (91%) de nationalité française, âgés de moins de 25 ans, n'ayant pas de diplôme ou de niveau d’études secondaires, inactifs ou employés, célibataires et sans enfant et en majorité sans antécédents judiciaires", conclut un rapport interministériel consulté par l'AFP.

Commandé le 28 juillet dernier par les ministères de l'Intérieur et de la Justice à l'Inspection Générale de l'Administration (IGA) et celle de la Justice (IGJ), ce dernier s'appuie sur une analyse statistique et des entretiens avec des acteurs publics et associatifs.