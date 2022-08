Le Puy-de-Dôme repasse aussi au 90 km/h

Finis les panneaux de limitation à 80 km/h dans le Puy-de-Dôme. Ce lundi matin, les agents municipaux sillonnent les routes départementales. Leur but, c'est de démonter les derniers panneaux existants. Repasser à 90 km/h, c'est du bon sens pour certains automobilistes : "c'est plus raisonnable mais à condition qu'elle soit respectée aussi", "on dit que les portables sont dangereux, mais on a les yeux sur le compteur sans arrêt si on ne met pas le limitateur, on est déconcentré".