Le ras-le-bol des réservations non respectées

Alors, que faire face à ce phénomène ? Dans le restaurant "Le Félix Faure", on appelle systématiquement les clients pour confirmer les réservations, mais cela ne suffit pas toujours. Manque à gagner, désorganisations du service, ici, on a décidé de fonctionner autrement. "En dessous de six personnes, on ne prend pas de réservation", confie le manager Jimmy Nabet. Dernière solution, demander un quotient lors des réservations. Dans l'Hexagone, certains restaurants le font déjà et cela pourrait bien se généraliser à l'avenir.