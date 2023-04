VIDÉO - Le ras-le-bol du centre-ville de Rennes, exaspéré par les débordements des manifestations

À Rennes, vous ne pouvez pas passer à côté. Des commerces calfeutrés et dans chaque rue du centre-ville, les traces de près de trois mois de manifestations. Chaque semaine, les habitants vivent au rythme des mobilisations. Jonathan a pris l'habitude de s'adapter. Les jours de grève, il préfère télétravailler. Tous les matins, David, lui, installe les terrasses de plusieurs bars et restaurants. Mais ce jeudi 6 avril, il n'a presque rien à faire. "La dernière fois, ils se sont servis du mobilier pour attaquer les vitrines, donc par précaution, c'est rien du tout, on ne sort rien", explique l'employé.