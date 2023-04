Le "Spiderman français" escalade un gratte-ciel pour protester contre la réforme des retraites

Le sportif de 60 ans a également expliqué qu'avec les nouvelles mesures prévues dans la loi - et notamment le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans - combinées avec les pertes de revenus qu'il a subi durant la pandémie de Covid-19, il serait désormais contraint de continuer à travailler et à grimper plus longtemps.

Ce n'est pas la première fois qu'Alain Robert escalade une tour pour protester contre la politique du gouvernement. En janvier 2020 déjà, il avait escaladé la tour Total, à la Défense, à mains nues, en signe de soutien à la grève contre le précédent projet de réforme des retraites. Le "Spiderman français" compte plus d'une centaine d'immeubles escaladés à mains nues à travers le monde et son palmarès figure au Guinness des records. Parmi ses ascensions les plus emblématiques : celle de la Burj Khalifa, plus haute tour du monde (828 m) située à Dubaï, celle de la tour Eiffel ou encore des tours jumelles Petronas de Kuala Lumpur.