Moins chers, moins de file d'attente... Le succès des petits parcs d'attractions

Des manèges toujours plus spectaculaires comme le Nebulaz en cours d’installation depuis le début de l’été. "On a ciblé un manège avec des sensations accessibles à partir de 1,05 mètre pour que papa, maman et les enfants puissent avoir peur gentiment et tous ensemble. On a besoin de se renouveler sans cesse pour faire revenir les visiteurs et pour vraiment qu’ils aient envie de redécouvrir à chaque visite de nouvelles attractions", poursuit Etienne Montecchio. Encore quelques tests pour cette nouveauté qui pourrait ouvrir fin août. De quoi ravir les derniers vacanciers de l’été.