VIDÉO - Des poules... en garde partagée : de plus en plus de villes installent des poulaillers collectifs

De plus en plus de villes adoptent le système des poulets collectifs. À chaque fois, c'est un énorme succès. Une équipe de TF1 s'est rendue dans l'un d'entre eux dans les Alpes-Maritimes.

C'est le jour de ramassage des œufs pour Céline et sa fille. Quatre beaux œufs ont été pondus ce jeudi dans ce poulailler collectif, situé à Vence dans les Alpes-Maritimes. Six familles s'occupent à tour de rôle du poulailler, qu'il faut nettoyer tous les jours. Le collectif permet à Joël et à Françoise d'avoir des poules en partageant les efforts. Pour la nourriture, en plus du grain, des restes que chacun amène au poulailler. Les terrains sont prêtés par la mairie. Pour une cotisation de 60 euros par an, les membres de l'association peuvent manger des œufs extra-frais.

Produire ensemble et localement, c'est aussi ce qui se fait dans ce jardin. Ici, 37 personnes cultivent ces parcelles municipales. Si chacun s'occupe de sa parcelle, les jardiniers partagent beaucoup : l'entretien des chemins, des outils ou du compost qui se fait, lui aussi, collectivement. Plus d'infos et d'images dans la vidéo en tête de cet article.