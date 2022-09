Le vrai du faux sur le financement pour la réforme des retraites

Édouard Philippe a annoncé samedi 11 janvier le retrait provisoire du fameux "âge pivot", à condition que les partenaires sociaux trouvent une solution pour équilibrer le système des retraites. Des syndicats et certains partis politiques affirment qu'il suffirait d'augmenter les salaires. D'autres préconisent l'augmentation du taux des cotisations sociales ou encore l'allongement de la durée de cotisation. Mais qu'en est-il vraiment ?



