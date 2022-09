Sécheresse : les légumes connaissent la grande crise

Ajoutez à cela, la hausse des prix de l'énergie, des emballages, du transport pour les industriels et vous obtenez à coup sûr des répercussions à la hausse sur les prix pour le consommateur dans les prochaines semaines. Mais de là à constater des pénuries dans les rayons, comme pour la moutarde ou les huiles, à priori pas avant le printemps prochain selon les professionnels. Et pour cause, les stocks constitués l'année 2021 sont encore suffisants.