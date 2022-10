Les agriculteurs au ralenti

Ce geste quotidien, Sébastien risque de vite l'oublier, car l'agriculteur céréalier de la Marne n'a presque plus de GNR : le carburant réservé aux engins agricoles et de travaux publics. Une vraie difficulté alors qu'il devrait réaliser ses semis de blés et d'orges divers. C'est également la période de récolte de pomme de terre qui doit se faire tant que la météo est propice.