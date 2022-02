VIDÉO - Les arnaques par ventes pyramidales fleurissent sur Internet

Dans ce système, le seul but est de recruter de nouveaux membres pour payer les anciens : le premier commanditaire, à l'origine du dispositif, rémunère les premiers investisseurs, qui lui ont acheté des produits de placement, grâce aux fonds versés par les nouveaux arrivants. L'argent investi par les nouvelles recrues revient donc aux poches des plus anciens investisseurs. Ce mécanisme en vase clos se grippe dès lors que la chaîne de recrutement s'arrête : il n'y a soudainement plus de nouvelle mise, car plus de nouveaux membres, et la pyramide s'effondre. Seules les personnes placées au sommet se sont alors enrichies, tandis que les autres ont perdu de l'argent.

Cette escroquerie bien connue prolifère aujourd'hui sur Internet et les réseaux sociaux. Pour découvrir le mode de fonctionnement de ces organisations obscures, la journaliste de TF1 Léa Kebdani s'est fait passer pour une potentielle nouvelle recrue en postant un message sur un groupe de MLM sur Facebook, une publication qui reçoit en 24 heures à peine plus de 140 réponses. "Je vous propose un revenu mensuel à vie", lance notamment l'un des internautes, parmi des dizaines de sollicitations similaires.

Elle se laisse alors approcher par deux sociétés, dont le discours laisse entrevoir quelques éléments troublants. "Si tu veux un revenu un peu plus gros, il va falloir que tu recrutes", explique une femme, qui contacte la journaliste par téléphone. Aucun contrat n'est à signer : "Le fait d'acheter ta mallette, cela te permet de devenir consultante, et tant que tu ne le déclares pas, c'est comme si tu travaillais un peu au black", explique-t-elle. Aucune cotisation n'est donc possible. "Je pense que tu n'auras peut-être même pas besoin de retraite, je suis assez optimiste parce que je sais la puissance du projet sur les dix ans à venir", tente de rassurer une autre recruteuse.