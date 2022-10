13H au jardin : les bons conseils d'automne

Que faire si les choux-fleurs montent en tige ? "C'est le résultat de la canicule : ça monte en tige, ça monte en feuille, donc on va essayer de les sauver en faisant un apport d'eau et du paillage. Il suffit d'en mettre une bonne couche au pied de chaque chou", explique Thierry Gabet. "Puis arrosez généreusement, et on va être fixé dans quelques jours. Soit on arrachera tout et ce sera terminé, soit les choux-fleurs seront repartis et on aura le plaisir d'en déguster".