VIDÉO - "Une vraie évolution" : dans les lotos, on ne joue plus pour une télé ou un vélo

Tous les participants ont la même idée en tête : avec l'inflation, les bons d'achat sont devenus très prisés lors des soirées loto. Les lots traditionnels, comme les télévisions ou les vélos, ont disparu. Dans le loto de Fresnay-en-Retz, en Loire-Atlantique, où se rend une équipe de TF1 dans la vidéo en tête de cet article, plus d'une vingtaine de bons d'achat sont ainsi à gagner : des cartes d'un montant de 20 à 500 euros valables dans les grandes chaînes de supermarchés. "Depuis une dizaine d'année, et encore plus nettement aujourd'hui, il y a une vraie évolution sur les bons d'achat", assure Dominique Pilet, organisateur de la soirée. Ainsi, explique-t-il, "les gens ont la liberté de choisir après le plaisir qu'ils veulent s'offrir", quand pour certains de tels lots peuvent représenter "peut-être une nécessité".