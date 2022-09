Les chasseurs très remontés contre une année blanche

Pour les agriculteurs, une saison sans chasse serait une mauvaise nouvelle. Cette année, les dégâts sur les cultures sont en hausse. Dans ce champ de maïs, les sangliers trouvent à boire et à manger. Pour ce céréalier, les pertes seraient encore plus importantes sans les chasseurs. Une pétition réclamant ce moratoire a recueilli plus de 70 000 signatures, mais pour l'heure, l'ouverture de la chasse pour le 11 septembre n'est pas remise en cause.