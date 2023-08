"Les chiffres n'ont jamais été aussi alarmants" : en France, près de 2000 enfants dorment dans la rue

Près de 80% de ces 1990 jeunes ont déclaré avoir déjà dormi dans la rue la veille de leur demande, précisent les deux organismes à l'origine de l'enquête. Sur un an, ils pointent une augmentation de plus de 20% d'enfants sans solution d'hébergement. Des chiffres qui demeurent largement sous-évalués : l'étude en question ne prend pas en compte ceux qui ont renoncé à appeler le 115, les enfants vivant dans des bidonvilles ou en squats ou encore les mineurs non accompagnés.

Difficultés scolaires, troubles anxio-dépressifs, stress permanent, mal-être, honte… Les enfants vivant à la rue subissent un quotidien compliqué à tous les niveaux. "Ce qui est le plus dur pour eux, c'est l'incertitude permanente, de ne pas savoir où ils vont être après-demain", souligne Juliette Murin, de l'association d'aide pour les sans-abri Jamais sans Toit. Dans beaucoup de cas, il leur est "impossible d'apprendre correctement ou de jouer correctement", complète Adeline Hazan, d'Unicef France.