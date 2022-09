Les coiffeurs obligés d'innover pour recruter

Certains employeurs ont déjà changé de méthode. Un salon nantais ferme désormais le samedi, propose des formations et des salaires d'environ 1 900 euros, soit plus que le SMIC habituel à la sortie de l'école. Cyril Bazin, le gérant du salon, affirme ne pas avoir perdu de l'argent, au contraire. En effet, il ouvre désormais le lundi et plus tard pour certains soirs. Ses clients s'y retrouvent.