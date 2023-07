VIDÉO - Les départs de migrants sous les yeux des touristes sur les plages : "Le sentiment d'être impuissant"

Ce dernier a annoncé l'arrivée d'une compagnie de CRS supplémentaire sur le littoral pour "s'adapter" à ce phénomène nouveau. L'objectif avec l'arrivée de cette compagnie de CRS (représentant une soixantaine de policiers) est "de mettre des moyens encore plus importants pour fixer les migrants en amont de ces zones touristiques", a-t-il détaillé.

On estime à 500 le nombre de migrants à Calais. Depuis janvier, la préfecture a recensé plus de 715 traversées, dont plus de 400 ont été empêchées.