Les élèves ont-ils le droit de faire grève, est-ce un motif d'absence ? Le 20H vous répond

Les élèves ont-ils le droit de faire grève, est-ce un motif d'absence ?

Non, pas du tout. Le droit de grève est un droit constitutionnel reconnu uniquement aux travailleurs. Or les élèves ne sont pas des travailleurs, et ne peuvent “cesser le travail”. En revanche, le code de l'Éducation mentionne très clairement que les élèves sont soumis à une obligation d’assiduité. Toute absence doit donc être justifiée (problème exceptionnel de transport, un motif familial, ou une maladie), sous peine de sanction, allant de l'avertissement à l’exclusion, qui sera décidée en conseil de discipline. Et en cas de contrôle continu, l'élève sera directement pénalisé par son absence.