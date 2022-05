Ponctualité et rapport au temps : faites-vous partie des monochrones ou des polychrones ?

Jacques organise en effet son temps de manière linéaire, selon des rendez-vous précis et figés. Cet agenda découpé en séquences bien compartimentées chaque jour permet d'éviter de se disperser entre différentes activités, une attitude fréquente dans les cultures occidentales. Brigitte est à l'inverse polychrone, c'est-à-dire que sa vision des horaires est bien plus souple, comme cela est souvent le cas dans les cultures du Sud. Sa journée se divise non pas en rendez-vous mais en succession de tâches à réaliser, peu importe à quelle heure. "Je me mets à faire une petite bricole, je suis à fond dedans, et puis je me rends compte ensuite que 20 minutes se sont écoulées", témoigne-t-elle.

C'est l'anthropologue américain Edward T. Hall qui a été l'un des premiers à théoriser le rapport au temps des différentes sociétés dans son ouvrage La Danse de la vie : temps culturel, temps vécu, publié en 1984. "La gestion monochrone est utilisée comme un système de classification qui crée de l'ordre dans la vie", écrivait-il. À l'inverse, pour les profils polychrones, le temps est représenté comme "un point plutôt qu'un ruban ou une route", et est donc rarement perçu comme "perdu" : "les rendez-vous n'ont pas de caractère de sérieux et, par conséquent, on les néglige ou on les annule souvent", explique le spécialiste.