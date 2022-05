Les Français et la ponctualité : pourquoi certains sont toujours en retard ?

Premier rendez-vous fixé à midi en gare de Vannes où nous attendons Brigitte. 12H15, 12H30... On s'attendait à patienter un peu, mais pas à ce point. "Comme j'étais un peu en avance, je suis allée faire une course, et puis voilà, je me suis un petit peu fait piéger dans l'horaire. Dans 3, 4 minutes, je ne suis pas trop loin là". Vingt minutes plus tard, soit une heure d'attente, elle finit enfin par arriver.