Les Français pourront-ils partir en vacances ?

Hôtelier dans le sud, gérante de camping ou propriétaire de gîte en Normandie, le constat est partout le même. Dans six jours, les enfants de la France entière seront en vacances. Face à la pénurie d'essence, il y a ceux qui s'inquiètent de pouvoir en profiter et ceux qui ont d'ores et déjà changé leurs plans.