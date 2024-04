Les grandes marées se poursuivent ce jeudi : appel à la prudence sur les côtes

Dans le département de la Manche, les grandes marées ne prendront fin que ce jeudi. Deux septuagénaires sont morts noyés mardi tandis qu'une troisième personne est dans un état grave. Les autorités lancent à nouveau un appel à la prudence.

Les secours réitèrent leurs appels à la prudence. Alors que l'épisode de grandes marées en cours ne prendra fin que ce jeudi dans la Manche, les vents d'ouest poussent la mer vers la terre et la marée remonte vite : un mètre chaque demi-heure. "Les horaires de marée peuvent varier de manière assez significative en fonction des conditions météo, de la pression atmosphérique, et notamment du vent ", explique dans le reportage en tête de cet article le lieutenant-colonel Guillaume Quetier, du Service départemental d'incendie et de secours de la Manche.

Le risque est d’être pris au piège par la mer, comme cela s'est produit mardi 9 avril, à Saint-Martin-de-Bréhal où deux personnes sont décédées et une troisième est prise en charge en urgence absolue. Ce mercredi, un ouvrier ostréicole qui a tenté de secourir une des victimes avec son collège, témoignait dans le JT de 13h, mais ce dernier était inconscient à leur arrivée et n'a pu être réanimer.

Dans ce contexte, les sauveteurs en mer rappellent quelques consignes de prudence. La première : bien connaitre les horaires de marée. Les suivantes : se repérer, rester attentif, garder un œil sur le sol et un autre sur la montre. "Plus on va loin, on n'est pas sûr d'en pêcher, il faut revenir. Donc on aime bien jouer la sécurité", explique une pêcheuse, consciente du danger et qui préfère rester proche du rivage.