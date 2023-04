VIDÉO - Les images du début d'incendie de La Rotonde à Paris prise pour cible par des manifestants

Dans cette ambiance électrique, un début d'incendie s'est déclaré sur l'auvent rouge du restaurant après le jet d'un fumigène, obligeant les sapeurs-pompiers à intervenir rapidement pour circonscrire les flammes. Ce n'est pas une première pour cet établissement, déjà visé par un incendie d'origine criminelle en 2020, lors des manifestations des gilets jaunes. Cette brasserie est emblématique du premier quinquennat d'Emmanuel Macron.

Entre les deux tours de l'élection présidentielle en 2017, ce dernier avait organisé un dîner dans ce restaurant où il avait ses habitudes, avec ses soutiens et amis, pour fêter sa qualification au second tour face à Marine Le Pen. Ce dîner lui avait valu une volée de critiques. Plus récemment, en juin 2021, le président de la République y avait fêté, aux côtés notamment de son épouse, Brigitte, la troisième phase du plan de déconfinement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19.