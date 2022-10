À la découverte de l'Institution Nationale des Invalides, la retraite des grands blessés de guerre

Ses photos jaunies ne quittent jamais Marie-Thérèse Thomas, 80 ans, pensionnaire de l'Institution nationale des Invalides. Elle a perdu ses deux jambes : "J'étais avec des petits amis, on jouait, puis c'est tombé sur nous. Et tous mes petits copains sont morts..." Pendant la Seconde Guerre mondiale, Marie-Thérèse Thomas, Lucette Cholet et Marie-Louise Guipponi ont été marquées à vie dans leurs chairs. Chacune a été victime d'une attaque aveugle.