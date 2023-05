VIDÉO - Les jeunes de plus en plus accros à la pêche

Sac à dos et canne à pêche à la main, deux lycéens profitent d’une pause entre les cours pour s'adonner à leur passion loin des écrans : la pêche. Et pour profiter de l'activité, Mathéo et Louis n'hésitent pas à parcourir une quinzaine de kilomètres. "Il y a sept ou huit ans quand j'ai découvert la pêche, la console (de jeux vidéo, ndlr) est vraiment passée après la pêche", détaille le premier dans le reportage en tête de cet article.

Et les deux jeunes hommes sont loin d'être une exception : les jeunes sont de plus en plus nombreux à s'adonner à cette activité. Les boutiques spécialisées l'ont d'ailleurs bien compris et cherchent à séduire les plus jeunes, avec des appâts colorés par exemple. Et comme pour les grands, il faut bien sûr un permis de pêche. Il faut ainsi compter 22 euros pour les mineurs, soit 60 euros de moins que pour les adultes. Après le confinement, la vente de ces permis a augmenté de 18%.