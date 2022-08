Les laissés-pour-compte du numérique

Banques, rendez-vous médicaux, assurance maladie, retraites... Michelle n'en peut plus des serveurs téléphoniques. À 76 ans, sans famille pour l'aider et surtout sans ordinateur, elle est perdue pour toutes les démarches de la vie quotidienne. Et cette situation entame largement son moral. Des bénévoles de l'association "Les Petits Frères des Pauvres" ont pris les choses en main. Dans quelques jours, Michelle apprendra à se servir d'un smartphone.