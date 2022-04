Les légionnaires commémorent la bataille de Camerone

C'est l'un des visages les plus célèbres de la Légion étrangère : sa musique. Environ 63 soldats de 18 nationalités différentes et autant d'accents la compose. Ce sont des chants où en vante la patrie, mais qui ont aussi bien d'autres atouts. "Le chant est hyper important dans la Légion étrangère", explique le lieutenant-colonel Lardeux, chef de musique. La Légion étrangère est l'une des unités les plus réputées de l'armée et le chant y est soumis au même niveau d'exigence qu'ailleurs.