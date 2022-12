VIDÉO - Sucres cachés : les méthodes des industriels épinglées

C’est tout le paradoxe. Le sucre est omniprésent dans les aliments transformés, y compris dans les produits salés, comme la charcuterie et les sauces. Mais pour le savoir, il faut regarder l’étiquette sur l’emballage. Or, d'abord, il faut avoir de bons yeux. Mais aussi et surtout, dans bien des cas, un doctorat de chimie. Car le sucre avance le plus souvent masqué. "Vous allez retrouver toutes les dénominations industrielles du sucre, comme le sirop de glucose, le fructose, sirop ou amidon de maïs. Ce sont tous des sucres, de même que le dextrose", détaille la rédactrice en chef de 60 millions de consommateurs, Sophie Coisne.

Mais ce ne sont là qu'une infime partie des quelque 61 noms que peut prendre le sucre dans l’industrie alimentaire. Exemple avec ces barres de céréales énergétiques, dont la présence de sucre dans la composition est mentionnée sous cinq appellations différentes, "sirop de glucose", "dextrose", "sucre", "caramel aromatique", ou encore "sorbitols". Rien que ça.