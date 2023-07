Les mots de l'été : le parasol, "signe de pouvoir"

On voit dans les images le sultan du Maroc, sortant de son palais avec sa garde qui, lui, tient, non pas une ombrelle, mais un parasol. "À ce moment-là, c'était un signe de pouvoir, quand il y avait un parasol qui vous entourait, c'est que vous étiez quelqu'un", rapporte Élodie Mielczareck, sémiologue et linguiste. Et à l’époque, cela attire le regard. Même le Saint Sacrement en possède un. Les bourgeois ont horreur du bronzage, trop populaire pour eux, alors, jusqu’au début du XXe siècle, il reste l’objet des classes supérieures.