Les nouvelles sorcières : voyances, business et addiction

Les sorcières, voyantes et cartomanciennes 2.0 inondent les réseaux sociaux et donnent un coup de jeune à l'univers des arts divinatoires, loin de l'image de la vieille madame Irma et de sa boule de cristal. Le phénomène connaît un succès grandissant auprès de la jeunesse. Selon un sondage Ifop commandé pour Femme actuelle, 69% des 18-24 ans disent croire aux parasciences. Une poule aux œufs d'or pour ces magiciennes qui monnayent leurs prédictions. Certains clients consultent par curiosité, d'autres y cherchent une boussole pour mener leur vie. Une passion qui peut tourner à l'addiction chez les plus fragiles.