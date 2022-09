Les nouvelles stars du tuning

Arrivée en France dans les années 80, le tuning ou l'art de la personnalisation automobile vit une nouvelle ère. Du simple collage de sticker à l'incontournable jante alu, des ailerons jusqu'au moteur surboosté. Un à deux millions de voitures modifiées sont en circulation dans le pays. Un loisir qui attire de nouveaux publics avec des dizaines de rassemblements qui s'organisent chaque semaine partout dans l'Hexagone. Le tuning d'aujourd'hui privilégie une esthétique plus sobre, plus élégante et plus sportive.