Les origines de nos expressions, "à vos souhaits"

Pourquoi souhaiterait-on quoi que ce soit à quelqu'un qui vient de nous éternuer dessus avec des postillons qui peuvent aller jusqu'à 50 kilomètres à l'heure ? Pour comprendre les origines de cette expression, on a tenté de trouver l'endroit le plus adapté. Nous avons posé la question à un linguiste et comme souvent, pour comprendre l'origine d'une expression, il faut se plonger dans nos livres d'histoire.