Les partis pris : "1er mai, la violence au rendez-vous", Fitch rappelle E. Macron à l'ordre" et "L'ombre de Wagner plane sur le Soudan"

La journée de manifestation de ce lundi a tourné à la violence, avec notamment un blessé grave du côté des forces de l'ordre. Selon Jean-Michel Aphatie, l'idée que les services d'ordre des syndicats étaient capables de canaliser ces mouvements et de permettre aux gens de défiler en sécurité est fausse. Et que finalement la police est incapable de déterminer les moments où les groupes de manifestant deviennent violents. Selon lui, on manque de porte de sortie, qu'une nouvelle manifestation n'aurait aucun sens et que cette mobilisation n'est pas extraordinaire.