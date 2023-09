Les partis pris : "B. Arnault, un don est un don", Le RN banalisé, faut-il s'inquiéter ?" et "La Corée du Sud en voie de disparition"

La Corée du Sud est touchée par une crise. Le taux de natalité y est de 0,78 enfant par femme. On y trouve une accélération du vieillissement et une désertion des écoles. Selon Abnousse Shalmani, les Coréens sont les plus endettés avec une dette de 100% du PIB si bien qu'il y a eu 800 suicides entre 2014 au 2018 à cause de la dette.